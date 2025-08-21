Ciudad Juárez.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó en un comunicado que realizó la reposición e instalación de 10 válvulas estratégicas para optimizar el suministro de agua potable en Ciudad Juárez.

Se explicó en el documento que estas acciones forman parte del plan maestro de sectorización, que busca dividir la red en zonas más pequeñas para mejorar el control y la eficiencia del servicio.

Aldo Morales, coordinador de Eficiencia Física de la JMAS, informó que los trabajos se realizaron entre las 8:00 de la mañana y 3:00 de la tarde en tuberías de cuatro, seis, ocho y hasta 12 pulgadas de diámetro. Tres de las válvulas fueron reemplazadas y siete son de nueva instalación.

"Con estas válvulas podremos seccionar la red y atender cualquier incidencia sin afectar a toda la zona. Además, nos permite tener un control más preciso del flujo y reducir pérdidas", explicó Morales.

Las labores se realizarón en distintos puntos cercanos al bulevar Tomás Fernández y las avenidas Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez. Entre las colonias beneficiadas se encuentran Hacienda de los Nogales, Rincón de las Flores, Valle Verde, Quintas Alamedas, Alameda Galgódromo y del Valle.

El servicio se restableció minutos después de finalizar la instalación, asegurando que la afectación para la ciudadanía fuera mínima.