Ciudad Juárez.- Luego de participar en la competencia internacional Vex Robotics World Championship, alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) del plantel No. 11 y 14, inspiran a otras alumnas a que se atrevan a formar parte de los clubes de robótica.

Alondra Reyes Puente, alumna del sexto semestre del Plantel No. 11 del Cecytech, declaró que el Club de Robótica tiene mucho peso, ya que representa un plus para sus egresados, para que puedan incluirse en el ámbito industrial, en una ciudad como Juárez.

En cuanto a la participación de las mujeres en las ciencias y tecnológicas, comentó que “como mujer, yo no creía que podía llegar tan alto, desde niña era como que me cerraban a tú haces esto y tu hermano hace cosas más importantes, entonces por ser la primera mujer en mi familia que va a asistir a una universidad y que ha ido a dos mundiales de robótica, y que ha hecho un gran trabajo con su equipo, estoy muy orgullosa de mí, de poder demostrar a Ciudad Juárez y a México que si se puede y que no nos restrinjamos a nada”.

Señaló que ella vive por el sector de Zaragoza, y los retos a los que se enfrentan algunos compañeros del Club es por el transporte, ya que estas actividades son extracurriculares, y acuden durante sus descansos o períodos vacacionales.

Por otro lado, comentó que el club es totalmente gratuito, y por medio de patrocinios que busca la escuela en empresas, organizaciones o por parte del Gobierno, han obtenido recursos para los materiales y para poder asistir a las competencias nacionales e internacionales.

Consideró que actualmente en México se está innovando, se está desplazando a otras áreas de la tecnología muy grandes, y sobre todo en Juárez, que es una ciudad industrial. Al mundial fueron alrededor de 800 equipos de países como China o Canadá, los cuales tienen el apoyo del gobierno para brindarle recursos a sus estudiantes.

Dijo que “como plantel puedo decir que fuimos con los recursos que teníamos, a veces escasos, tuvimos que innovar, tuvimos que movernos, tuvimos que buscar y lo logramos, como país hicimos una muy buena representación y junto con mis compañeros logramos poner en alto a México”.

En el caso del Plantel No. 14 del Cecytech, el equipo de mujeres “Goldenwomen” obtuvo el primer lugar en diseño “Inspire Award”; además, destacó que su equipo tuvo el honor de presentar su proyecto STEM, el cual no solo habla sobre los óculos, que es una tecnología virtual, el robot que se diseñó, sino también enseñaron qué es el Dobot y programación en bloques, el cual tiene como objetivo fomentar el interés en la robótica entre los niños de escasos recursos.

“En lo personal yo les diría que se arriesguen, muchas veces por el miedo nos quedamos retraídos en lo que pudo haber pasado y no lo hacemos, entonces arriésguense y no tengan dudas que van a lograr cosas muy grandes”, declaró la destacada alumna.