Ciudad Juárez.– Este viernes se llevó a cabo un operativo de reordenamiento urbano en el bulevar Talamás Camandari, con la participación de las direcciones de Limpia, Ecología, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial, Protección Civil, Seguridad Pública y la Guardia Nacional, con el objetivo de inspeccionar los yonkes que operan en esa zona.

Durante el operativo, las autoridades verificaron que los establecimientos contaran con su respectiva licencia de funcionamiento y que cumplieran con las disposiciones legales en materia de uso de suelo, manejo de residuos y condiciones de seguridad.

Asimismo, los vehículos que se encontraban estacionados sobre la banqueta fueron retirados con grúas por elementos de Seguridad Vial, al representar un obstáculo para la movilidad peatonal.

El director de Limpia, Gibrán Solís, informó que este operativo da seguimiento a una primera visita realizada hace nueve meses, en la que se notificó a los propietarios de estos negocios sobre la necesidad de contar con los permisos correspondientes.

“Hoy acudimos para verificar si acataron las disposiciones. En caso de detectar incumplimientos, se procederá con la clausura del establecimiento y la aplicación de multas conforme a la normativa vigente”, señaló.

Durante el operativo se constató el retiro de al menos cuatro vehículos, y a sus respectivos propietarios se les aplicó una sanción por obstrucción de la vía pública.