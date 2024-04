Insiste Chihuahua en cambio en la política migratoria

Ciudad Juárez.- Ante el arribo de alrededor de 100 migrantes este lunes sobre el tren, el representante del Gobierno del Estado en Juárez, Óscar Ibáñez Hernández, comentó que seguirán apoyando en la coordinación con el Instituto Nacional de Migración en la atención de las personas.

En cuanto al incentivo de 110 dólares mensuales que anuncio el Gobierno Federal para otorgar a los migrantes que sean retornados a sus países de origen, con el objetivo de que no tengan que emigrar, Ibáñez Hernández destacó que “evidentemente no (ha funcionado), pues la gente sigue viniendo, eso no ha cambiado para nada el flujo de la migración”.

Indicó que los migrantes siguen llegando a la frontera, a pie, en el tren, por ello insistió que mientras no exista una política migratoria integral, el escenario se mantendrá.