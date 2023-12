Inscribe tu proyecto al Presupuesto Participativo; aún hay tiempo

Ciudad Juárez.- El próximo miércoles vence el plazo de inscripción para los proyectos que busquen el recurso del Presupuesto Participativo, por ello se invita a la ciudadanía a participar en la convocatoria.

Cargando...

Hasta el 20 de diciembre se tendrá para inscribir proyectos del Presupuesto Participativo del recurso del 2024, los interesados en participar deberán cumplir con los requisitos de la convocatoria entre los cuales destacan:

Los proyectos deberán estar dirigidos a la atención de necesidades colectivas del ámbito y responsabilidad del Municipio y de acuerdo con las categorías de Obras y Servicios Públicos, Seguridad Pública, actividades recreativas, deportivas y culturales, infraestructura rural y urbana, recuperación de espacios públicos, medio ambiente, seguridad sanitaria y servicios de salud.

Los participantes deberán ser habitantes de Juárez, no ocupar ningún cargo de las tres órdenes de gobierno, no desempeñar cargo de algún partido político y no tener parentesco consanguíneo ni por afinidad hasta el tercer grado con ningun miembro del Ayuntamiento en funciones.

Cargando...

El proyecto deberá estar respaldado con un mínimo de 50 personas, las cuales deberán residir en el polígono correspondiente a la ubicación del proyecto.

Para consultar la convocatoria a detalle los interesados deberán ingresar aquí.