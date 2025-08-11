Iniciaría en septiembre programa intensivo de bacheo nocturno: Alcalde

Ciudad Juárez.– El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que sostendrá una reunión para definir el arranque del programa intensivo de bacheo, el cual podría iniciar a partir del 15 de septiembre, una vez concluida la temporada de lluvias.

En su conferencia de prensa semanal, el alcalde dijo que actualmente se cuenta con presupuesto para estas labores, aunque se revisará si es suficiente para llevar a cabo un plan ambicioso que incluya bacheo nocturno que permita acelerar la atención a los reportes ciudadanos.

“Seguimos trabajando, se reciben reportes y se atienden, quizá no al ritmo que quisiéramos, pero el programa, como lo queremos hacer, de manera intensiva, se pondrá en marcha una vez que el clima lo permita”, señaló el alcalde

En la reunión participará el director de Obras Públicas Daniel González, así como los directores del área técnica y de urbanización.