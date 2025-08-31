Iniciarán ciclo escolar con cupos llenos tres nuevas preparatorias: SEyD

Ciudad Juárez. - Con los cupos llenos inician tres nuevas preparatorias en Juárez, aseguró Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación y Deporte (SEyD) en la Zona Norte quien dio a conocer que los alumnos de estos planteles de reciente creación iniciarán clases el próximo lunes 8 de septiembre.

“La próxima semana estarán haciéndose las inscripciones y empezamos el día 8 de septiembre y el Cbtis 291, si ustedes se dan la vuelta por ahí en el suroriente de nuestra ciudad, ya van a pasos agigantados y muy rápido la construcción de ese Cbtis, que va a albergar a bastantes alumnos ahí y ahorita mientras las clases las van a estar tomando en la secundaria técnica 98” puntualizó el funcionario.

De acuerdo al subsecretario estos nuevos planteles son bien recibidos en la zona norte, donde desde hace 15 años no había nuevas alternativas para los estudiantes del nivel medio superior.

“Afortunadamente ya tenemos dos reconversiones, una en Loma Blanca, otra en el Parque Industrial Fernández en la Escuela Secundaria Estatal 3061 y en la general donde va a haber preparatoria ahí, sin embargo, creo que ya los cupos están llenos”, mencionó el funcionario educativo.