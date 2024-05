Ciudad Juárez.- Con motivo del aniversario del nacimiento de la activista y urbanista canadiense Jane Butzner Jacobs, este día inició en Juárez la edición 2024 del evento “Jane’s Walk” que invita a las comunidades a caminar y reconocer los entornos en los que habitan.

La activista nació el 4 de mayo de 1916 y falleció en 2006, por lo que grupos de voluntarios alrededor del mundo han impulsado acciones inspiradas en su labor.

Una de sus obras más importantes es The Death and Life of Great American Cities publicada en 1961, donde critica las prácticas de renovación urbana de los años cincuenta, aportando ideas innovadoras y todavía vigentes sobre cómo funcionan las ciudades, cómo evolucionan y cómo fracasan. La autora defendía los usos mixtos, el espacio público y la diversidad dentro de las ciudades.

En esta frontera el evento se ha desarrollado desde 2016, por lo que en su octava edición los organizadores presentaron una agenda de cinco recorridos. El primero llamado “Compa, ¿Qué le parece este barrio?”.

El punto de reunión fue el Parque Borunda para hacer una parada frente a la Secundaria Federal Número 1, con diálogo acerca de la relevancia y las generaciones que se han formado en sus instalaciones.

El trayecto prosiguió entre la calle Gregorio M. Solís, en dirección a la colonia Margaritas, pasando por la colonia Partido Romero y sus intersecciones.

Algunos de los participantes que se dieron cita en este primer recorrido llegaron en bicicleta, lo que evoca una reflexión adicional acerca de los espacios, la como la ciudad puede ser o no amigable con opciones de transporte alternativo y la posibilidad de que los ciudadanos la recorran como peatones.

La segunda sesión será a las 6:00 p.m. la cual ha sido nombrada como “Vaqueros y Broncas”, donde el punto de reunión será el Edificio de los Sueños, en la Zona Centro, entre las calles Ignacio de la Peña y Ramón Corona.

El domingo 5 de mayo a las 10:00 a.m. será el recorrido “Huellas en el río ¿Caminamos la frontera?”, que ha tenido una importante respuesta en años anteriores, tomando como punto de partida la Presidencia Municipal.

La dinámica continuará el tercer fin de semana del mes, el sábado 18 de mayo a las 10:00 a.m. “La participación es femenina: vecinas unidad por un mejor vecindario” con punto de reunión en el mural en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz.

El día domingo 19 de mayo a las 9:00 a.m. será la última caminada del Jane’s Walk 2024 que llevará por nombre “Caminar es natural: descubriendo la fauna y flora local”, la cita será en el espacio interactivo La Rodadora.