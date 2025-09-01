Ciudad Juárez.- Este lunes comenzó el periodo de depósitos del quinto bimestre del año para los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar. Te contamos dónde puedes cobrar tu dinero en Juárez.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la dispersión bancaria se realizará del 1 al 25 de septiembre, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente.

“En el segundo piso de la Cuarta Transformación, las pensiones y programas para el bienestar continúan y se fortalecen para una mejor calidad de vida de la población, principalmente de quienes viven en mayor vulnerabilidad”, resaltó.

Los pagos corresponden a los programas de:

Pensión de Personas Adultas Mayores, por 6 mil 200 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar, por 3 mil pesos cada dos meses.

Pensión de Personas con Discapacidad, por 3 mil 200 pesos bimestrales.

Apoyo para Hijos e Hijas de Madres Trabajadoras, por mil 650 pesos bimestrales.

Sembrando Vida, por 6 mil 450 pesos mensuales.

El detalle del calendario con la fecha de pago correspondiente puede consultarse en la página oficial de la Secretaría del Bienestar: gob.mx/bienestar, o bajo el siguiente orden:

Cortesía

En Juárez existen cinco sucursales del Banco del Bienestar, donde los beneficiarios pueden realizar retiros de efectivo en el cajero automático con su tarjeta y los cuatro dígitos del Número de Identificación Personal (NIP), o bien en ventanilla, con su número de cuenta y copia de identificación oficial.

Los bancos atienden en ventanilla de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y se encuentran ubicados en: