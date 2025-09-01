Ciudad Juárez.- Luego de varias décadas sin el servicio de agua en el ejido El Sauzal, en el Valle de Juárez, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ha iniciado una obra histórica para introducir la red de agua potable en la zona y así mejorar en la primera etapa la calidad de vida de 3 mil 200 personas que viven en ese sector.

Con dos frentes de trabajo, la JMAS ha iniciado la construcción de la primera etapa de la red de agua potable, en la cual se introducirán más de 18 mil 500 metros de tubería de tres, seis y ocho pulgadas, además de la instalación 813 tomas domiciliarias, 32 válvulas y 9 hidrantes.

Para dimensionar la problemática con la que viven en esta zona, es necesario escuchar los comentarios de quienes residen ahí, como es el caso de la señora Virginia Limón, quien llegó a vivir a El Sauzal hace 26 años y siempre ha batallado para tener agua en su casa, ya que pagó por un servicio que no hay y ahora tiene que comprar el agua en pipas.

“Imagínese, tengo que estar acarreando de aquí para estar metiendo para bajarle al baño, para bañarme, para lavar, para todo tener que estar acarreando en botes. La cadera duele es bien difícil la mera verdad, los solazos, andar agarrando agua, acarreando el agua para adentro, primero para esperar la pipa, que llegue, hay veces que no hay, nos quedamos hasta dos o tres días sin agua, hasta que no vuelven a pasar otras pipas”, platicó Virginia.

Uno de los frentes de trabajo de esta gran obra avanza desde la calle Lázaro Cárdenas y Juárez-Porvenir hacia el oeste, mientras que el segundo de las calles Totiquihuatzin y Pochotl hacia el sureste con la introducción de la nueva tubería.

Luis Felipe Pérez, jefe de la Zona Frontera de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua y quien está a cargo del proyecto, explicó que este se dividirá en tres etapas, la que ya se encuentra en curso es en un cuadrante que se encuentra entre la carretera Juárez-Porvenir, la calle Puerto Dunquerque, la calle Lázaro Cárdenas y la calle Salvárcar.

“Este proyecto es importante para la comunidad de El Sauzal, durante muchos años se ha batallado con el tema del agua y este proyecto arrancamos la primera etapa de tres etapas, donde vamos a conectar la comunidad de El Sauzal a un pozo ya de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la idea es que, tiene muchos beneficios, verdad, la comunidad se beneficia de tener agua las 24 horas, se van a beneficiar de tener una red de agua potable nueva, les vamos a dejar en su predio, en la banqueta, una toma para que se puedan conectar muy fácilmente”, explicó Luis Felipe.

Teresa Hernández es otra vecina del sector, ella explicó que, para tener agua en su casa, su esposo va en su camioneta a conseguirla, pero debido a que tiene que trabajar todo el día, no han tenido tiempo para rellenar sus contenedores y no tienen los recursos para comprar el agua que se vende en pipas, por lo que al escuchar la noticia de que ya tendrán el servicio en su colonia, sintió alivio.

“Ha sido una lucha durante 25 años, lucha que no se imagina usted. Es triste, es muy triste, 25 años estar aquí y batallando con el agua. Esperamos que ya, la junta en la que fuimos, hasta el corazón me palpitaba, escuchar a la señorita que decía que iban a perforar dos pozos, que ya lo que el señor dijo de los contratos ya no me interesó porque dije: hago un nuevo contrato, pero yo ya sé que voy a abrir la llave y ahí va estar el agua”, dijo Teresa.