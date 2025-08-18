Ciudad Juárez.– Este lunes se registraron largas filas de automovilistas en la avenida de las Torres y René Mascareñas, en la colonia Fernando Baeza, donde más de 40 vehículos acudieron a tramitar el engomado ecológico. La fila se extendió por al menos cuatro cuadras sobre René Mascareñas.

A partir de hoy comenzaron a aplicarse multas a los conductores que circulen sin el holograma en Ciudad Juárez, confirmó el director de Ecología Municipal, César Díaz.

El funcionario explicó que, tras tres semanas de tolerancia sin sanciones, ahora la falta del engomado será motivo de multa equivalente a 20 UMAs (2 mil 262.80 pesos). En caso de tratarse de un vehículo altamente contaminante, la sanción asciende a 30 UMAs (3 mil 394.20 pesos o más).

Díaz aclaró que no se implementarán operativos especiales; las sanciones se aplicarán durante los patrullajes rutinarios cuando se detecte un vehículo sin holograma o en malas condiciones mecánicas. En casos graves, el automóvil incluso podría ser retirado de circulación, aunque se dará oportunidad al propietario de repararlo y regularizar su situación.

Respecto a la venta de engomados falsos en redes sociales, pidió a la ciudadanía no caer en engaños y denunciar al 911 o al teléfono 656-689-3908, extensión 100, donde la denuncia es anónima.

Actualmente, en la ciudad operan 32 centros de verificación con 74 máquinas habilitadas, disponibles de lunes a domingo en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.