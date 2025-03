Ciudad Juárez.- La Mesa de Seguridad y Prevención de Adicciones "Todos Juntos por Chihuahua", inició hoy la semana de Prevención y Convivencia Escolar en la Escuela Secundaria Técnica #90, en ambos turnos, lo cual impactará a mil 800 alumnos.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deportes, informó que en este ciclo escolar estarán interviniendo 12 escuelas de nivel secundaria para beneficiar a cerca de 20 mil estudiantes, pero también trabajarán con docentes y padres de familia, abordando temas de salud, seguridad y educación.

Esmeralda Simental, directora de la Técnica No. 90, declaró que durante esta semana se llevarán a cabo pláticas, conferencias y talleres; la convivencia escolar es un elemento fundamental para el desarrollo de los estudiantes y la construcción de un entorno educativo saludable, sin embargo, hay conflictos como el acoso escolar, conflictos interpersonales, influyendo en el rendimiento académico, lo cual debe ocuparlos a todos.

Marisa Cardona Gurrola, coordinadora del programa de Convivencia Escolar, comentó que este programa tiene como objetivo atender todas las problemáticas de seguridad que se registran en la ciudad, por lo cual agradeció a los integrantes de la mesa de seguridad su labor.

Para este ciclo escolar tienen programado asistir a 12 escuelas secundarias, como la Técnica No. 90, ubicada en Riberas del Bravo, la Federal No. 9, la Federal No. 6, entre otros planteles.

Destacó que los temas principales que se abordarán son: educación, prevención, salud mental, crianza positiva, derechos de niñas, niños y adolescentes, bullying, ciberacoso, adicciones, entre otros, por lo que, exhortó a los alumnos a aprovechar estar pláticas y a los maestros permitirles seguir en contacto con la mesa de prevención y seguridad.