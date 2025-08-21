Inicia MRO Connect con conferencias , exhibición industrial y networking
Foto: Claudia Sánchez

Ciudad Juárez.- Desde este 21 de agosto y hasta el 4 de septiembre, se realizará el MRO Connect, un programa de conferencias y exhibición gratuita para empresas de la industria maquiladora de la región Juárez, El Paso y Las Cruces, que servirá como antesala del evento Expo MRO programado de forma anual para octubre.

Héctor Núñez, presidente de Desarrollo Económico del Norte (Denac) e impulsor del evento, dio a conocer que además de las conferencias diarias de aquí al 4 de septiembre, los visitantes podrán acudir a la exhibición de empresas participantes en la Expo MRO 2025, así como una sesión de Networking para crear alianzas profesionales y de negocios entre los asistentes.

Este jueves inicia este programa a las 6:00 de la tarde con la conferencia: “Paneles Solares: realidades, ventajas y beneficios”, por parte de la empresa Miscelec. Las conferencias diarias se llevarán a cabo durante las dos siguientes semanas, informó el empresario, quien destacó que el evento es gratuito y no se requiere de reservación.

MRO Connect se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Injectronic, ubicado en la avenida Antonio J. Bermúdez 2050, en el parque industrial Bermúdez.

Compartir:
Tal vez te interese
Vinculan a proceso a dos hombres por feminicidio en El Granjero
Juárez Vinculan a proceso a dos hombres por feminicidio en El Granjero
Evacuan Hospital Morelos en Chihuahua por posible fuga de radiación
Estatal Evacuan Hospital Morelos en Chihuahua por posible fuga de radiación
Publicidad
Enlaces patrocinados