Inicia MRO Connect con conferencias , exhibición industrial y networking

Ciudad Juárez.- Desde este 21 de agosto y hasta el 4 de septiembre, se realizará el MRO Connect, un programa de conferencias y exhibición gratuita para empresas de la industria maquiladora de la región Juárez, El Paso y Las Cruces, que servirá como antesala del evento Expo MRO programado de forma anual para octubre.

Héctor Núñez, presidente de Desarrollo Económico del Norte (Denac) e impulsor del evento, dio a conocer que además de las conferencias diarias de aquí al 4 de septiembre, los visitantes podrán acudir a la exhibición de empresas participantes en la Expo MRO 2025, así como una sesión de Networking para crear alianzas profesionales y de negocios entre los asistentes.

Este jueves inicia este programa a las 6:00 de la tarde con la conferencia: “Paneles Solares: realidades, ventajas y beneficios”, por parte de la empresa Miscelec. Las conferencias diarias se llevarán a cabo durante las dos siguientes semanas, informó el empresario, quien destacó que el evento es gratuito y no se requiere de reservación.

MRO Connect se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Injectronic, ubicado en la avenida Antonio J. Bermúdez 2050, en el parque industrial Bermúdez.