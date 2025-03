Inicia marzo con homicidios a la alza: Cruz

Ciudad Juárez.- Con nueve homicidios dolosos registrados durante los primeros días del mes, el presidente municipal de Juárez lamentó que el inicio de marzo haya sido complicado, por ello dijo que no bajarán la guardia en temas de seguridad.

Durante los últimos 40 meses se ha logrado bajar la incidencia delictiva en relación al número de homicidios dolosos, dijo el presidente Cruz Pérez Cuéllar, sin embargo,¿ eso no asegura que el comportamiento será el mismo, por lo que dijo que la instrucción es no bajar la guardia.

“El número de homicidios dolosos está bajo, una vez más marzo empieza un poco alto, entonces otra vez lo que les he dicho siempre, es un tema en el que no podemos bajar la guardia, llevamos una incidencia a la baja en 40 meses pero no podemos descuidarnos un solo día: marzo arrancó complicado y estamos atendiéndolo”, dijo el mandatario.



En ese sentido, dijo que se mantienen los esfuerzos coordinados con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, así como la secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal.

A lo largo de este 2025 se han reportado 167 homicidios dolosos, en marzo se reportaron tres durante el día sábado y seis el pasado domingo.