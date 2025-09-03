Inicia mañana recolección de basura diferenciada; deberás separar tus residuos

Ciudad Juárez.– Mañana 4 de septiembre el Gobierno Municipal, a través de la direccion de Limpia, iniciará con el programa de recolección diferenciada de residuos en diversos fraccionamientos de la localidad.

Gibrán Solís, director de Limpia, explicó que esta medida tiene como objetivo mejorar las prácticas dentro de los hogares juarenses, promoviendo la separación adecuada de los residuos y la reducción en su generación.

Explicó que la recolección de residuos orgánicos se llevará a cabo en el día intermedio del servicio semanal de recolección, por lo que se pide a la ciudadanía identificar ese día y prepararse para cumplir con la separación correspondiente, en su mayoría los fraccionamientos que iniciarán esta primera etapa tienen en común el día jueves.

Cortesía

Para facilitar la separación de los residuos, se podrán utilizar los mismos contenedores o bolsas, preferentemente de segundo uso, para evitar el desperdicio de nuevos materiales.

Agregó que durante la etapa de implementación no se aplicarán sanciones, sin embargo, si en el día asignado para la recolección de orgánicos no se observa una correcta separación, los residuos no serán recolectados y deberán esperar hasta el siguiente día regular de servicio.

La lista de fraccionamientos participantes en esta primera etapa del programa puede consultarse en el sitio web oficial.