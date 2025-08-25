Ciudad Juárez.- A días de que comiencen las Fiestas Patrias, la avenida Adolfo López Mateos se vistió de color con los puestos de venta de artículos alusivos a los festejos mexicanos.

Comerciantes ofrecieron desde banderas de todos tamaños, matracas, sombreros, trajes típicos, blusas, sarapes, jorongos, adornos para carros, hasta artículos decorativos para restaurantes y eventos.

“Todo es producto mexicano, nada de importado. Aquí esperamos a la gente con buenos precios para que pueda salir adelante”, comentó uno de los vendedores, mientras acomodaba su mercancía al atardecer.

Los puestos se ubican principalmente en la zona de López Mateos y Raza y el ambiente festivo comienza a sentirse en la calle con la música, colores y aromas de la temporada.

Con esta actividad, la ciudadanía empieza a prepararse para celebrar el mes patrio con los tradicionales adornos y artículos que no pueden faltar en hogares y negocios.