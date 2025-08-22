Ciudad Juárez.– Este viernes inició la entrega de despensas del programa NutriChihuahua para adultos mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo y Bien Común, la inversión para estas despensas en la zona norte es de alrededor de 22 millones de pesos anuales.

Las 250 despensas que se entregarán por igual a la población de adultos mayores (125) y a personas con discapacidad (125) incluyen avena, arroz, pasta, ensalada de verduras, latas de atún, entre otros productos.

En Juárez existen cuatro ubicaciones para estas entregas en distintos centros comunitarios, siendo el principal punto el estacionamiento del Parque Central, donde el personal de la dependencia realiza un despliegue logístico para solicitar la papelería y hacer entrega de las despensas a las y los beneficiarios.

La subsecretaria explicó que la importancia de este programa no se limita únicamente a entregar despensas, sino que también incluye orientación nutricional por parte de una profesional, dirigida a las familias en diferentes etapas, como el embarazo, la lactancia, la alimentación de recién nacidos y personas con discapacidad, entre otros casos.

“Si bien es la columna vertebral, también tenemos más programas que hemos estado desarrollando, como la alianza con el Banco de Alimentos para llevar platillos calientes a las escuelas y a los menores. Este es un impulso mayor a NutriChihuahua. Ustedes saben que desde que entré a la dependencia he estado empujando para que se le preste atención a Juárez en el tema de los comedores comunitarios. Ya conseguimos instalar el comedor comunitario aquí en el Parque Central; estamos en los últimos detalles”, puntualizó Galindo.

La funcionaria aseguró que la gobernadora tiene más novedades respecto a un Plan para Comedores Comunitarios en esta frontera.