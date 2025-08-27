Inicia juicio contra agresor de perro en Villas del Sur

Ciudad Juárez.– Este miércoles 27 de agosto de 2025 comenzó el juicio contra el hombre que agredió a un perro cortándole los genitales con un cuchillo en la colonia Villas del Sur. El acusado permanecerá detenido mientras se realiza una investigación complementaria, y recibirá sentencia dentro de dos meses, informó Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

La funcionaria explicó que aunque se solicitó una salida alterna para el agresor, esta no fue concedida, y el proceso continuará conforme a la ley.

“Lograr que se judicialicen los casos de agresiones y poder sancionar a los responsables es un avance importante y se hace conforme a la ley”, indicó Arredondo Salinas.

El caso ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando se reportó al número de emergencias 911 que un hombre había atacado al can de su vecina. DABA acudió con su equipo jurídico para judicializar el caso y asegurar que el agresor fuera sancionado conforme al Artículo 365 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece de seis meses a un año de prisión, además de la reparación del daño.

DABA aplicó al responsable una sanción de 100 UMAS, equivalentes a 11 mil 314 pesos, mientras que la Fiscalía General del Estado también impuso otra sanción. La dependencia trabajó coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía para aportar pruebas y garantizar el proceso judicial.

Estado de salud del perro 'Oso'

El perrito afectado, conocido como “Oso”, fue intervenido por médicos veterinarios de DABA y actualmente se encuentra en recuperación, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Penélope Peralta, coordinadora del área médica de la dependencia, explicó que el animal presenta afectaciones emocionales, psicológicas y neurológicas, incluyendo pérdida parcial de la visión.

“La herida va cicatrizando y no hay infección, pero Oso tiene pérdida de vista parcial; logra ver sombras, pero no distingue su comida o agua. Continuaremos con pruebas médicas para evaluar su estado fisiológico y darle un mejor pronóstico”, detalló Peralta.

El personal de DABA continúa brindando atención médica y acompañamiento al perrito, mientras que sus familiares lo visitan para apoyar su recuperación.

“Está estable, alerta y consciente, pero seguimos paso a paso”, concluyó la coordinadora médica.