Inicia jornada en el Centro para obtener certificado de primaria o secundaria

Ciudad Juárez.– El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea) dio a conocer que inició en Ciudad Juárez la segunda semana de la Jornada de Acreditación de Primaria y Secundaria, que se desarrollará en la Plaza de Armas a partir de hoy, y hasta el domingo 24 de agosto.

Esta segunda jornada se realiza ante la buena respuesta que hubo en la primera edición, en la cual, la dependencia registró a 431 interesados en obtener su certificado oficial de Primaria o Secundaria, dio a conocer Mario Eberto Javalera Lino, director general. Explicó que a las personas que presentaron exámenes se les da seguimiento puntual, para saber si acreditaron y emitirles su certificado. De faltar alguna materia se les entrega material y se les asesora para que presenten sus exámenes nuevamente.

La invitación es a las personas mayores de 15 años de edad, que no cuenten con la acreditación de sus estudios de Primaria y Secundaria.



Además de la atención en los módulos y visitas a las colonias y comunidades, los interesados pueden acudir a las oficinas del Ichea, localizadas en las colonias Fovissste e Infonavit Oasis, así como en Zaragoza Distrito Bravo.