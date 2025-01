Ciudad Juárez.- La Secretaría de Salud del Estado y del Gobierno Federal, autoridades sanitarias de El Paso, Texas, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, y la Organización Panamericana de Salud, dieron inicio este día a la jornada binacional de vacunación por la temporada invernal.

Desde el Centro de Salud "Todos Somos Mexicanos" comenzaron las actividades binacionales de vacunación en la temporada invernal entre Estados Unidos y México, con el objetivo de sumar esfuerzos entre ambas naciones para preservar la buena salud en las comunidades.

Gilberto Baeza, secretario de Salud en Chihuahua, agradeció en primera instancia al personal de Salud que participa en las jornadas de vacunación, las cuales contribuyen a cuidar a niños, niñas y adolescentes.

La Secretaría de Salud, en coordinación con las diversas autoridades mexicanas y estadunisenses, ponen en marcha esta campaña tiene como objetivo combatir enfermedades como el covid-19, influenza, neumococo, entre otras.

Mauricio Ibarra, cónsul General de México en Estados Unidos, felicitó a la Secretaría de Salud y a la OPS por llevar a cabo esta iniciativa, ya que las enfermedades no respetan fronteras y saben que de esta manera evitarán un incremento.

La ventanilla del consulado de El Paso tiene como función identificar a aquellas personas que requieren de servicios médicos en consultorios locales, promover habitos saludables, que tenga un médico de cabecera, así como que se cuente con un seguro.

Destacó que durante la campaña de vacunación binacional, a finales del año pasado llevaron a cabo la última jornada de vacunacion con biológicos contra la influenza, las cuales se otorgaron de manera gratuita.

Asimismo, el Dr. Héctor Ocaranza, autoridad de salud en el departamento de salud pública de el Paso Texas, declaró que la vacunación debe continuar todo el año, pero este es el vivo ejemplo "de lo que podemos hacer para atacar a las enfermedades respiratorias en ambas comunidades fronterizas".

Daniel Aceves Villagrán, director general de Censia, declaró que históricamente se hicieron estas jornadas con las instituciones al sur del país, y esta es la primera ocasión en que se realiza en el norte de México.

Destacó que el año pasado se otorgaron 12 mil 300 atenciones a través de la línea de la vida, así como 60 vacunas de varicela y Hepatitis A.

Hugo Razuri, subgerente de la OPS en Washington, comentó que el flujo migratorio se ha incrementado casi al doble desde el 2021: "es una situación que todos reconocemos, lo cual sobrecargan los servicios de salud, especialmente en las zonas fronterizas", motivo por el cual, felicitó a las autoridades de ambos gobiernos por aplicar la vacunación y apoyar a las personas en situación de movilidad, las cuales tienen como objetivo promover la salud entre las comunidades.

Ramiro López Elizalde, subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal, señaló que es un honor estar en Ciudad Juárez, la cual destaca por muchas cosas, pero más por su gente.

Agregó que la vacunación no debería discriminar, porque cada vacuna administrada es un derecho humano universal y no un privilegio, sin embargo, miles de personas en el mundo no tienen acceso a un biólogico. "Ningún país debe quedarse atrás, por lo tanto la vacunación es un acto de humildad y humanidad", declaró López Elizalde.

En el evento también estuvieron presentes Irma Leticia Ruiz González, encargada de prevención y promoción de la Salud; María Gudelia Rangel, secretaría ejecutiva de la sección mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza; Oscar Ibáñez, representante de la gobernadora en Juárez, así como personal del IMSS, Issste y otras instituciones de salud.