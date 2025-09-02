Ciudad Juárez.– Este martes inició la entrega de kits escolares por parte del Gobierno Municipal, en un acto encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en la escuela primaria Insurgentes, donde se entregaron 692 paquetes.

Con el objetivo de contribuir a la economía familiar de los juarenses, el Municipio distribuyó mochilas que incluyen cuadernos, lápices, colores, juego geométrico, borrador y sacapuntas, insumos esenciales para que las niñas y los niños inicien el ciclo escolar con las herramientas necesarias.

“Presidente, su gestión demuestra que la educación es su prioridad. Su generosidad nos impulsa a todos a seguir trabajando por una sociedad más justa y equitativa”, expresó Selena de Santiago, directora del turno matutino.

Diego Barraza, alumno del plantel, agradeció al presidente municipal por el apoyo en este nuevo ciclo escolar.

“Gracias a estos útiles escolares podemos aprender. Este gesto nos motiva a esforzarnos más cada día en la escuela”, comentó.

Posteriormente, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reafirmó el compromiso de su administración con la niñez juarense:

“La educación básica es la columna vertebral del desarrollo de nuestra ciudad. Hoy refrendamos nuestro compromiso con las niñas y los niños, porque son el tesoro más importante que tenemos. Si se le invierte a la educación y a la niñez, vamos a estar construyendo mejores comunidades”, declaró.

La entrega de kits continuará en los próximos días hasta cubrir la totalidad de las escuelas beneficiadas.