Ciudad Juárez.- Con diversas actividades llenas de cultura y amor por Juárez, iniciará el próximo sábado 23 de agosto la cuarta edición del Festival Juárez Juangabrielísimo, organizado por el Museo Juan Gabriel, familia Aguilera y el Gobierno Municipal.

La semana cultural abrirá con el espectáculo "Sinfónico Juan Gabriel", a cargo del tenor oriundo de Chihuahua, José Luis Ordóñez, quien ofrecerá un homenaje al Divo de Juárez dentro de la conmemoración del primer aniversario del recinto cultural.

El artista estará acompañado de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca y el Mariachi Así es México, bajo la dirección de Jaime Mata, en un evento que recordará las presentaciones que el Juan Gabriel tuvo en el Palacio de Bellas Artes.

De esta manera dará inicio uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores del artista que puso en alto el nombre de esta ciudad fronteriza y cuya trayectoria ahora reúne a las familias para honrar su memoria.

Las actividades de Juangabrielísimo 2025 se realizarán del 23 al 31 de agosto, para el domingo 24 se realizará la carrera familiar deportiva de 5 kilómetros "Juan Gabriel es Juárez", a las 7:00 de la mañana.

A las 12:00 del mediodía se llevará a cabo la exposición "Admirador de mis admiradores", ambas actividades en el Museo Juan Gabriel.

El mismo día, a las 7:00 de la tarde, tendrá lugar el concurso "Canta canta", en el escenario ubicado en el exterior del Museo Juan Gabriel. Todos los eventos son de carácter gratuito y para todas las edades.

Entre otras actividades programadas destacan la tradicional callejoneada, una cabalgata, espectáculos al aire libre y conciertos, con la participación de más de 700 artistas.

El gran cierre estará a cargo de la cantante Natalia Jiménez, quien ofrecerá un concierto homenaje al Divo de Juárez. El año pasado fue Edith Márquez la encargada del cierre del festival, reuniendo a miles en la plaza de la Mexicanidad para recordar al Divo de Juárez.