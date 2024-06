Ciudad Juárez.– Los funcionarios de casilla de los poblados del Valle de Juárez permanecen en la labor de contabilización de votos luego del cierre de la jornada de las elecciones 2024.

Según lo explicado por los funcionarios de la casilla 3142, ubicada en la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, del total del padrón compuesto por 393 personas, participaron únicamente 185. Esto representa el 46 por ciento de participación ciudadana.

Proceso

La labor de conteo continúa debido a que tienen que separar todas las boletas, clasificarlas en la votación respectiva a cada partido y separación de votos nulos.

Posterior a este proceso, se cuentan los sufragios emitidos por partido y se registra en el cómputo. Este proceso se aplica para cada uno de los puestos de elección popular, los cuales en este ejercicio fueron seis.

Luego de que se cuentan, las boletas son empaquetadas en las distintas bolsas las cuales se sellan para enviarse a las bodegas de la Asamblea Municipal Electoral (AME)

También las papeletas que no se utilizaron (de la gente que no acudió a votar) se guardan en una bolsa especial la cual queda sellada para su posterior entrega, con el fin de que estas no puedan malversarse y afectar el proceso electoral.

Cuando se termina la contabilización, el presidente levanta las actas del cómputo, las cuales envían al AME para el conteo del PREP.