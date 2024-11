Ciudad Juárez.- A pesar de que los adultos mayores forman parte importante y contribuyen a la sociedad, las afecciones de salud mental en ellas suelen ser infravaloradas e infratratadas, así como la estigmatización que las rodea puede hacer que las personas se nieguen a buscar ayuda.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento En México (Enasem) y la Encuesta de Evaluación Cognitiva 2021, estimó una población de 53 años y más, de 25.9 millones de personas, de las cuales el 45.6 por ciento correspondió a hombres y el 54.4 por ciento a mujeres. Asimismo, se identificó que las enfermedades que más afectaron a la población de 53 años y más fueron: Hipertensión arterial (con un 43.3 por ciento) diabetes (25.6) y artritis (10.7).

De este grupo poblacional, el 62.3 por ciento percibía tener un estado de salud de regular a malo.

En 2021, entre la población de 60 años y más que padeció covid-19, se identificó un aumento en la prevalencia de sentimientos de depresión.

En 2018, el 26.4 por ciento de los adultos mayores se identificó con depresión y en 2021, aumentó a un 35.5 por ciento. Los síntomas depresivos más frecuentes fueron; cansancio, tristeza y sueño intranquilo.

Salud mental en adultos mayores en Juárez

Nadia Noeli Calderón Soto, gerontóloga estatal de la Región Sanitaria II, informó que los adultos mayores al entrar a la etapa de la vejez, a partir de los 60 años. Corren el riesgo de padecer afecciones de salud mental, como la depresión y ansiedad, las cuales generalmente son infravaloradas e infratratadas.

En Ciudad Juárez, al año se atienden alrededor de 17 mil 700 personas mayores en los Centros de Salud de la Región Sanitaria II, de las cuales, la mayoría de los pacientes son cautivos y acuden mensualmente para revisiones médicas por alguna enfermedad crónica-degenerativa.

En cuanto a la salud mental, después de la pandemia se elevaron los casos de ansiedad. La especialista indicó que, la salud mental se determina por los efectos acumulativos de la vida, así como aquellos propios de la vejez, puesto que a partir de los 60 años tienen una pérdida significativa de la capacidad intrínseca y disminuye su funcionalidad, lo cual a su vez, genera angustia psicológica en las personas.

Explicó que en el caso específico de las personas mayores de 60 años piensan que es normal que se sientan tristes, sobre todo en la etapa de la jubilación, pues sienten un menor propósito, a pesar de que ellos hacen una gran aportación a la sociedad.

A través de programas de salud o sociales, que tienen un enfoque centrado en la persona, hace más fácil detectar las afecciones que presentan las personas mayores, sin embargo, familiares o amigos pueden identificar signos que están tristes, se aíslan socialmente y manifiestan soledad a pesar de estar acompañados.

Además, que este grupo de la población está en mayor riesgo de enfrentar situaciones de duelo, discriminación, algún tipo de maltrato, la pérdida del empleo, disminución de los ingresos o el fallecimiento de algún familiar.

Calderón Soto, informó que a través de los Centros de Salud se realizan tamizajes, para identificar si el adulto mayor tiene alguna afección en el área mental y psicoactiva, cuando se detecta primero acude a consulta externa donde los médicos realizan intervenciones gerontológicas con abordaje integral, y si se detecta alguna afección de salud mental, es canalizado al área de psicología o a las Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) donde cuentan con diferentes estrategias y herramientas para abordar estas situaciones.

Señaló que, por medio del programa MediChihuahua, los servicios que se otorgan son gratuitos, sin embargo, cualquier persona puede acercarse para recibir atención.

En cuanto a las acciones preventivas, la gerontóloga mencionó que es muy importante la conexión social, para atenuar los factores de riesgo y fomentar un envejecimiento saludable, que puedan realizar actividades físicas, recreativas y sociales para que tengan una mejor calidad de vida.

También existen grupos de ayuda mutua en los centros de salud, en donde se cita al adulto mayor en ciertas fechas al mes, para realizar actividades físicas o de promoción de la salud.

Salud mental en adultos mayores en el mundo

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente el 14 por ciento de los adultos de 60 años o más viven con un trastorno mental. De acuerdo con las Estimaciones Mundiales de Salud de 2019 (GHE por sus siglas en inglés) estas afecciones representan el 10.6 por ciento de la discapacidad total (en años de vida ajustados por discapacidad) entre los adultos mayores.

Los padecimientos de salud mental más frecuentes en los adultos mayores son la depresión y la ansiedad. Las GHE muestran que, a nivel mundial, alrededor de una cuarta parte de las muertes por suicidio (27.2 por ciento) se producen en personas de 60 años o más.

En 2020, había en el mundo mil millones de personas con 60 años o más, esa cifra aumentará a mil 400 millones en 2030, lo que representa una de cada seis personas en todo el mundo. Para 2050, el número de personas de 60 años o más se habrá duplicado hasta alcanzar los 2 mil 100 millones.

Acciones para mejorar calidad de vida en la vejez

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través del departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, cuentan con el área de personas mayores, que se divide en dos, una de ellas es “La Casa de Los Abuelos”, en donde personas de 50 años y más pueden realizar diversas actividades y talleres enfocados a las temáticas de autoempleo, culturales, físicos y acerca de la prevención de enfermedades, sobre caídas, entre otros.

Karen Serrano de La Cruz, jefa del departamento informó que también cuentan con el área de acompañamiento psicosocial, en donde gerontólogas en donde identifican condiciones mentales y físicas, además se cuenta con psicólogas, las cuales les brindan atención.

Indicó que una de las temáticas que tratan de fortalecer es el duelo, ya que, al entrar a la etapa de la vejez, pierden capacidades e independencia, por lo que, abordan esta etapa de la vida, “no como el término de su vida, sino como una etapa más”.

Agregó que después de la pandemia del covid, se registraron varias pérdidas de algunos alumnos de la Casa de Los Abuelos, por lo cual, trataron de reforzar el compañerismo entre ellos, también les otorgan diversos servicios y apoyos como revisiones médicas, además en área de personas vulnerables se otorgan despensas, a fin de que tengan una mejor calidad de vida.

Actualmente, tienen 273 adultos mayores que participan en los 17 talleres, a partir de los 50 años, también, se les ha brindado acompañamiento gerontológico a 20 personas.

La doctora Marina Flores, integrante de la Casa de los Abuelos, quien participa en el taller de Tai chi, informó que realizan una serie de actividades físicas, recreativas, manualidades y muchas más.

“Es un ambiente muy relajado, gente de tu misma edad, aquí no ha competencias, no vas a ver quién es la más guapa, quien trae la mejor ropa, aquí es un ambiente de camaderería, es gente mayor y créeme que yo vine por curiosidad y cuando vi la clase de gimnasia terapéutica, te contagian, porque la maestra tiene un entusiasmo bastante grande, y sobre todo ver gente mayor, que tenemos compañera de 80 años a hacer actividad”, declaró la alumna.

Invitó a la comunidad a que se unan a las clases de la Casa del Abuelo, así como en los centros comunitarios, que salgan y no se queden en casa, “es importante que estas propuestas que ofrece el Parque Central la gente se acerque, se aproveche, que no tengan a la gente mayor nada más cuidando a los nietos, porque ya esta altura de la vida no es válido que estés cuidado nietos, cuando puedes tener un desarrollo personal”, dijo.

Entre los talleres que ofrece la Casa de los Abuelos se encuentran:

Clases de pintura, los martes y jueves en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Elaboración de cosméticos artesanales los miércoles de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Manualidades, miércoles y jueves de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Corte y confección, martes, jueves y viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Idioma inglés, lunes, miércoles y viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Gimnasia terapéutica, martes y jueves de 9:00 a 10:00 de la mañana.

Bisutería, lunes y miércoles de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Tai chi, lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de la mañana.

Listón y aguja mágica, martes y jueves de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Yoga, lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:30 de la mañana.

Pasta flexible, martes y jueves de 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Terapia musical, lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 11:00 de la mañana.

Alambrismo, martes y jueves de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Bordado y tejido, martes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Jugar con pasta, lunes de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Por medio de las Asambleas Estatales de Personas Mayores, se encargan de gestionar los servicios que requieren los adultos mayores, como consultas médicas, se les apoya con trámites y servicios, además de brindarles orientación psicológica, para abordar temas como el duelo y otros más, encaminados a mejorar su calidad de vida.

Para las personas interesadas en inscribirse se pueden comunicar al número telefónico (656) 629-33-00, ext. 53909, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o bien acudir a las oficinas ubicadas en el Parque Central Poniente, en la avenida Tecnológico #4450, colonia Partido Iglesias.