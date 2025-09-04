Informe del alcalde Cruz Pérez Cuéllar se presentará al mediodía en el Cabildo

Ciudad Juárez. – A unos días de que se presente el primer informe del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, de la administración 2024-2027, él mismo detalló que el documento con las acciones de su administración se presentará de manera oficial ante los integrantes del cabildo al mediodía de este domingo 7 de septiembre.

El protocolo se llevará a cabo en la sala de sesiones de la Unidad Administrativa del gobierno municipal y de acuerdo con el alcalde empezará con su preparación el viernes.

“Hemos estado con mucha actividad y viene mucho trabajo, más gestión, no solo el próximo año, este mismo año en Cámara de Diputados estaremos tocando las puertas y seguir gestionando recursos”, expresó el alcalde Pérez Cuéllar.

El domingo por la tarde, a partir de las 5:00 de la tarde se abrirán las puertas del lugar para que el presidente municipal informe las acciones de su primer año de gobierno de su segunda administración ante la ciudadanía en el estadio 8 de diciembre.

Aunque reconoció que habrá invitados especiales, evitó detallar quiénes acudirán al evento multitudinario.