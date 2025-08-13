Inegi mide por primera vez la pobreza en el país: 3 de cada 10 son pobres

Ciudad Juárez.– Por primera ocasión, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) presentó los indicadores de medición de la pobreza multidimensional, revelando que, en 2024, tres de cada diez personas en México no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales —como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación— y que su ingreso mensual no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, ni los bienes y servicios necesarios.

Tras asumir la medición de la pobreza a partir del segundo semestre de 2025, función que antes correspondía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Inegi informó que, entre 2022 y 2024, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales aumentó 2.7 por ciento, a pesar de que se redujeron las carencias en acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, titular del Laboratorio Económico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), destacó este primer ejercicio del Inegi y se refirió a los índices de pobreza registrados entre 2016 y 2024. Señaló que, en ese periodo, la pobreza disminuyó: en 2016, el 43.2 por ciento de la población se encontraba en esta condición, mientras que en 2024 el porcentaje bajó a 29.6.

“Esto significa que en 2016 había 52.2 millones de personas en esa situación y ahora solo 38.5 millones, lo que sin duda representa un avance importante, pero no suficiente. Se debe profundizar en la política de atención a los grupos más vulnerables”, expresó el académico en un mensaje a través de redes sociales.

De acuerdo con el Inegi, la población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades, y que además no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.