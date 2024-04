Industria local a la expectativa por conflicto entre Israel e Irán

Ciudad Juárez. - Ante el naciente conflicto entre Israel e Irán, la industria maquiladora se mantiene expectante, según reconoció Sergio Colín, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Juárez. Reconoció que aunque la industria local no esté vinculada directamente con el Medio Oriente, en un mundo globalizado cualquier conflicto impacta a todos.

“Pensamos que hay problema o no cuando los capitales pertenecen a cierto país, sin embargo, recordemos que las economías y accionistas de estos capitales no necesariamente son todos de ese país. Los capitales y economías ya son globalizados. A lo que voy es que si una compañía, aunque tenga un corporativo americano, no quiere decir que todos sus accionistas sean americanos”, consideró.

Dijo que cualquier conflicto bélico internacional puede desestabilizar tanto a inversionistas como a capitales, porque todo está ligado.

Puso como ejemplo cuando el conflicto inició entre Rusia-Ucrania y en México uno de los mayores impactos tuvo que ver con el rubro agroalimentario, porque algunos fertilizantes provenían de aquellas regiones. Como este, existen más ejemplos, afirmó el presidente de Index.

Consideró que organismos como la Secretaría de Economía a nivel federal deberían estar haciendo un análisis de estos impactos en la economía para poner al tanto al sector económico del país y prever cualquier situación futura.

Otra consecuencia de la guerra alcanzaría al dólar: economista

Isaac Sánchez Juárez, responsable del Laboratorio de Economía de la UACJ, señaló que el impacto del conflicto entre Irán e Israel se presentaría de varias formas.

El primero de ellos sería en el tema del Comercio Internacional, ya que la escalada del conflicto se traduce en un menor volumen de comercio y, en consecuencia, acarrea menor disponibilidad de bienes y servicios.

Ante una demanda constante, aumentarían los precios. Otro efecto posible es sobre el tipo de cambio, donde se esperaría una depreciación del tipo de cambio. Finalmente, esto produciría un estancamiento de la economía mundial, advirtió el economista.