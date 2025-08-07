Indigente provoca incendio en la Río Verde; bomberos lo controlan

Ciudad Juárez.- La mañana de este jueves se registró un incendio en un terreno baldío ubicado sobre la calle Río Verde, entre Privada de Chávez y Waterfill, lo que provocó la movilización de elementos del Departamento de Bomberos.

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se originó en un montón de basura, presuntamente encendido por un indigente, y rápidamente se salió de control debido a la acumulación de desechos y maleza en el área.

Los bomberos lograron controlar y sofocar las llamas antes de que se propagaran a viviendas o estructuras cercanas. No se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la quema de basura y a reportar cualquier incidente de este tipo para prevenir riesgos mayores.