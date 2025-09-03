Indicadores IMEF señalan estancamiento económico en agosto

Ciudad Juárez. – Indicadores manufactureros y no manufactureros del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mostraron señales de estancamiento económico durante la medición hecha el pasado mes de agosto, dio a conocer el organismo financiero.

A pesar de que el Indicador Manufacturero subió en 0.3 puntos para ubicarse en 45.6 unidades, esta cifra lo deja en zona de contracción por décimo séptimo mes consecutivo.

Mientras que el Indicador No Manufacturero alcanzó las 49.9 unidades con un avance de 0.6 puntos y también continúa por debajo del umbral 50, lo que muestra que la mejora no es parte de su dirección.

De acuerdo con el IMEF, ambos sectores se mantienen en niveles históricamente bajos y aunque el sector servicios muestra una recuperación incipiente, la industria manufacturera sigue anclada en una trayectoria a la baja, lo que advierte una débil tracción económica en el tercer trimestre del año, definido por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas como una economía que transita entre atonía (falta de vigor) y estancamiento.

En agosto de 2025, el Indicador IMEF No Manufacturero se ubicó en 49.9 puntos con un aumento de 0.6 unidades respecto a julio, a pesar de este avance, la serie de tendencia-ciclo se mantuvo en zona de contracción con 49.5 unidades, igual que en el mes de julio, lo que sugiere que la mejora es incipiente y aún no se consolida como un cambio direccional.

Los índices manufacturero y no manufacturero del IMEF resultan de una encuesta mensual a socios especialistas y redes de afiliados que responden preguntas sobre la economía del país.