Index pide a buscadores de empleo no dormir fuera de plantas por seguridad

Ciudad Juárez.- Luego de que a través de redes sociales se diera a conocer el caso de buscadores de empleo que invierten más de 16 horas en el proceso de contratación en plantas maquiladoras de la ciudad, sin garantía de obtener trabajo, la Asociación de Maquiladoras Index Juárez, a través de su consejera nacional María Teresa Delgado, dijo que, previendo este tipo de situaciones de riesgo, han recomendado a sus compañías afiliadas algunos cambios en la recepción de solicitudes de empleo, como que esta se haga a través de recomendaciones de amigos o familiares que ya trabajan dentro de las empresas.

La consejera nacional de Index explicó que uno de los síntomas más visibles de la crisis que vive la industria maquiladora se nota en la caída de vacantes ofertadas por más empresas, que pasó de 20 mil a cinco mil plazas, lo que calificó como un cambio bastante drástico.

De acuerdo con la consejera nacional, la diferencia de esta crisis con otras del pasado es que, aunque haya pocas vacantes, las empresas siguen ofreciendo puestos de trabajo para los buscadores de empleo.

E insistió en que una de las alternativas que han considerado para prevenir riesgos entre los buscadores de empleo es que las plazas disponibles se ofrezcan a través de recomendaciones entre conocidos y familiares que ya se encuentren en la empresa.

“La recomendación es que no se haga esto (dormir afuera de las empresas). La situación que estamos viviendo no es la más óptima para que la gente pernocte fuera de las plantas maquiladoras, y aunque están protegidos en los centros de trabajo porque están dentro de los parques industriales, no es lo mejor correr ese riesgo”, explicó la líder industrial.

La consejera nacional también reconoció que otra de las cosas que desapareció a raíz de la crisis económica, que ha disminuido las plazas de trabajo en la industria maquiladora, son los bonos por contratación.