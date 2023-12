Busca Index continuar con ley actual en tema de reducción de jornada laboral

Ciudad Juárez.– La Asociación de Industrias Manufactureras de Exportación (Index), a través de su presidente en Juárez Sergio Colín, fue tajante al afirmar que la industria no tiene una propuesta alterna en la modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana.

“Las empresas no estamos proponiendo nada más que seguir o continuar con la ley vigente, nosotros lo que hemos expuesto son tantas horas-hombre, tanta capacidad productiva, es tanta la eficiencia que hoy tenemos, son estos los beneficios que les damos a los empleados y ahora su propuesta va en contra de esas leyes ya establecidas y quieren nuevas, es su propuesta”, explicó el presidente de Index.

Index no propondrá nada que se alinee a la propuesta que existe acerca de la reducción de la jornada laboral, afirmó Sergio Colin.

El industrial explicó que el organismo que representa tiene siguiendo esta propuesta de reducción de jornada laboral desde que se empezó a hablar de ella, alrededor del 2022.

“La propuesta de Index Juárez es exponer que estas modificaciones tendrán un gran impacto y la industria no lo va a poder solventar en cuanto a la cantidad de personas que se requieren para completar los empleados con la nueva jornada laboral”, dijo el presidente de Index.

Reconoció que este sector no cuenta con muchas opciones para enfrentar la reducción de la jornada laboral, o se paga tiempo extra o se contrata más gente, sin embargo, admitió que aquí en Juárez este no podría ser el caso, pues desde hace tiempo existe un déficit de personal para contratar. Y advirtió que esta modificación no solo impactaría a la industria (aunque es el mayor empleador), sino a otros segmentos como el comercial, por ejemplo.