Index Juárez llama al diálogo y a un buen acuerdo para ambas partes en caso EDC

Ciudad Juárez.- EDC de México, S.A. de C.V., que anunció el cierre de dos de sus plantas a sus colaboradores sin liquidación debido a la bancarrota que al parecer enfrentan, fue descrita por la Asociación de Maquiladoras Index, como una empresa que está viviendo una situación compleja y resultado de ello tomaron una decisión difícil para todos.

Para María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez, además de consejera nacional de este organismo industrial, la empresa en cuestión cuenta con arraigo en la ciudad (que puede constatarse por empleados que al parecer tienen alrededor de 30 años trabajando con ellos), y pasa por momentos difíciles debido a las condiciones globales actuales.

"En Index Juárez exhortamos al diálogo y llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, estoy segura que el tomar la decisión fue difícil para los directivos", dijo Delgado.

La directiva de la industria en Juárez, descartó que este organismo industrial puede intervenir o recomendar para que a los empleados se les pague lo apropiado en sus finiquitos, ya que cada empresa es independiente e Index no interviene, solo "exhorta" al diálogo y la comunicación directa con los trabajadores.

La consejera nacional admitió que desconoce si esta empresa maquiladora es parte de la afiliación de Index Juárez.