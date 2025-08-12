Ciudad Juárez. – Luego del cierre de dos plantas de la empresa de moños y listones EDC en Juárez, la Asociación de Maquiladoras Index Juárez lamentó la situación e hizo un llamado a las empresas a establecer una comunicación directa con sus empleados para evitar problemas como la de esta compañía que advirtió a sus colaboradores que no pagaría liquidaciones.

Para María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez, la clave en todo está en la comunicación y aunque la situación de crisis es entendible por parte de la empresa, lo mejor hubiera sido que ellos negociaran con sus colaboradores.

“Sé que no es correcta la forma de irse así, pero pues yo creo que la clave es la comunicación, nosotros conminamos a que esa sea la clave, porque un pleito ni ganado es un buen pleito. Entonces nuestra industria no se caracteriza por este tipo de acciones y sé que vamos a llegar a buen término con esta empresa y esperemos que no se den más”, expresó la vicepresidenta de Index.

La portavoz de la Asociación de Maquiladoras mencionó que ya son ocho meses de crisis para la industria y la incertidumbre sigue, pues se extendió por 90 días más el plazo de parte del gobierno de Estados Unidos, hasta entonces la administración Trump decidirá el rumbo de aplicación de una mayor cantidad de aranceles; sin embargo, la maquiladora en Juárez buscará aprovechar este plazo para planear y organizar el próximo año.

A pesar de este panorama, la consejera nacional de Index destacó que las contrataciones siguen presentes en la ciudad, sobre todo en los segmentos de confitería, electrónica y automotriz.