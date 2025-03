Incluirá Municipio a personas con Síndrome de Down en capacitaciones laborales

Ciudad Juárez.- Este miércoles el Honorable Cabildo aprobó la instalación de un programa piloto para la capacitación laboral para personas con Síndrome de Down, esto a raíz de una iniciativa presentada por la regidora Karla Escalante.

Con la finalidad de fomentar la inclusión laboral y crecer el número de empresas que cuentan con un programa de inclusión para personas con esta condición, el Cabildo aprobó destinar los recursos necesarios para la implementación de talleres y capacitaciones para personas en edad laboral que con Síndrome de Down, buscan una oportunidad e emplearse en alguna empresa local.

Actualmente, a nivel nacional se cuenta con alrededor de 33 empresas que cuentan con un programa de inclusión, y en Juárez solamente el 15 por ciento ya cuentan con un programa laboral inclusivo. Entre las que ya cuentan con uno están: Banregio, bancos America, Starbucks, Cinepolis, Citi Banamex, Stafeta, Lala, Bimbo, México IBM, Pepsico, Home Depot y Walmart.

“Tener en Juarez un centro de capacitación fortalece no solo a la ciudadanía sino también a las empresas que podrán tener esta oportunidad de contar con trabajadores que son permanentes; ademas tendrá un valor agregado promoviendo esta cultura comprometida con la responsabilidad social”, dijo el representante de la asociaciacion Familia 21.

La capacitación se otorgará en el centro comunitario Fovisste Chamizal una vez que se haya aprobado por el Cabildo. La regidora Karla Escalante, promotora del punto, agradeció a la comisión de Centros Comunitarios por respaldar su iniciativa, ya que ayudará a construir una sociedad más inclusiva.

“Esto no solo es una visión política, es una misión de vida que me inspira diariamente, mi hija Karla Fernanda tiene Síndrome de Down y me ha demostrado que la verdadera inclusión va más allá de las palabras”, expuso la regidora.