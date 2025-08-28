Ciudad Juárez.- Luego de reconocer que todos los involucrados en el comercio exterior están preocupados por la incertidumbre que se vive en torno a la aplicación de aranceles, Iván Rey Meraz, presidente del Consejo Regional de Autotransporte de Carga (Cracar), también admitió que la solución viene de factores externos en los que no se puede hacer mucho, más que esperar a que los gobiernos de Estados Unidos y México se sienten a negociar en aras de acelerar los volúmenes de exportación que tenían anteriormente a nivel local.

“Disminución sí ha habido, yo calculo que debe andar alrededor del 20 al 25 por ciento en la afectación de la industria maquiladora a nivel local”, estimó el líder del transporte local.

Sin embargo, los transportistas esperan, de aquí a noviembre, que se cumple la última ampliación del plazo para contener un incremento más a estos impuestos de importación-exportación, ver qué acuerdos llegan los gobiernos y seguir adelante y empujando a las empresas.

Cracar es un organismo, dijo su presidente, que integra un total 24 empresas y un parque vehicular de alrededor de unos 4 mil camiones entre lo que es cruce fronterizo y carreteras. Si se piensa en un chofer por tracto camión, entonces también serían unos 4 mil choferes aproximadamente los que integran esta organización.

“Atendemos nuestro segmento principal es la industria maquiladora de exportación, jugamos un papel importante dentro de la industria de exportación y es hacia donde está dirigido nuestros servicios”, dijo su presidente.

Estas declaraciones fueron hechas por el líder de Cracar, en el marco del 20 aniversario de los inicios este organismo local.

“El reconocimiento a todos los socios y agradecimiento de seguir con nosotros y la confianza que han depositado en este consejo para seguir buscando un mejoras y cambios en pro del transporte”, expuso el empresario.