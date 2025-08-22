Ciudad Juárez.- Un incendio originado en el patio de una vivienda que contaba con una importante acumulación de basura, cacharros, maleza y residuos requirió el despliegue de cinco unidades del departamento de Bomberos durante la tarde de este viernes.

Sergio Rodríguez, director general de Protección Civil, informó A Netnoticias que el llamado de emergencias se atendió con una unidad que, al acercarse constató que el fuego se extendía a dos domicilios más, ambos talleres mecánicos.

“Se percatan de incendio en bastante material acumulado en un traspatio de una vivienda que ya se encontraba propagándose a cuatro vehículos. Se inició con las labores de extinción, controlando el incendio, no resultando personas lesionadas”, explicó Rodríguez.

Rodríguez Informó que la propietaria del domicilio fue atendida por una crisis nerviosa, sin embargo, fue trasladada a recibir atención médica en un vehículo particular, al negarse a ser trasladada en una ambulancia.

Entre el material acumulado detectado por los elementos de emergencias se encuentran plástico, madera, electrodomésticos, así como basura.

“Esto generó que el incendio se propagará más rápido por la carga de combustible que ahí se encontraba. Hay cuatro vehículos dañados: dos pick up y dos camionetas”, detalló el director de Protección Civil.