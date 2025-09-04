Incendio en rastro municipal genera intensa columna de humo

Ciudad Juárez.– Esta mañana se registra un incendio en un terreno del rastro municipal, ubicado en la intersección de Morelia e Ixtlacihuatl.

La fumarola de humo es visible desde varias partes de la ciudad, lo que alarma a los vecinos de zonas cercanas.

Bomberos se dirigen al lugar para controlar las llamas y evitar que se propaguen a propiedades aledañas.

Autoridades recomiendan a la población mantener precaución y evitar acercarse al área hasta que se controle el incendio.