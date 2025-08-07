Ciudad Juárez.- Ayer por la noche se registró un incendio en la clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se originó en un cuarto de enfriamiento por un corto circuito donde se encuentran los centros de carga eléctrica, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El fuego provocó una densa concentración de humo en el primer piso del hospital, lo que obligó a evacuar preventivamente a pacientes y personal médico.

Elementos de Rescate Municipal, Cruz Roja, CRUM y Protección Civil participaron en el traslado de pacientes a otras unidades médicas de la ciudad como medida de seguridad.

El incendio fue controlado poco después del reporte, y durante la madrugada las autoridades continuaron con labores de ventilación del área afectada para eliminar el humo acumulado.

Esta mañana, el edificio opera sin energía eléctrica y solo está recibiendo a pacientes con cita programada, informó personal del hospital.

No se reportaron personas lesionadas hasta el momento, y se espera el dictamen técnico que determine los daños y el restablecimiento total de los servicios en la clínica.

El IMSS detalla la causa del incendio en un comunicado