Ciudad Juárez.- Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este viernes en la colonia El Granjero, donde una maderería y una bodega resultaron severamente dañadas. El siniestro ocurrió sobre la calle Sandía, entre Avena y Cártamo, donde, según versiones preliminares, se realizaban trabajos de soldadura en la maderería, la cual almacenaba paja, madera y albergaba animales como borregos.

La presencia de material altamente inflamable favoreció la rápida propagación de las llamas, que generaron una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. Vecinos reportaron el hecho al número de emergencias 911, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de auxilio.

Elementos del Departamento de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Policía Municipal acudieron al sitio y desplegaron labores por la parte frontal y trasera del predio, trabajando también sobre la calle Melón para combatir el fuego desde distintos ángulos.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas. Las autoridades mantienen acordonada la zona y realizan labores de enfriamiento, mientras peritos investigan si las chispas generadas por la soldadura fueron el detonante del siniestro.