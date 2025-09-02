Ciudad Juárez.- La tarde de este martes se registró un incendio en una finca abandonada ubicada en el cruce de la calle Ixcoatl y la avenida Tecnológico, en la colonia Eréndira, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara a viviendas cercanas, mientras agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de Seguridad Vial aseguraron el área.

De manera preliminar se informó que una persona fue detenida en relación con el siniestro, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su situación legal.

En el lugar también se registró un fuerte congestionamiento vial debido al cierre parcial de la avenida Tecnológico mientras se realizan las labores de control del incendio.