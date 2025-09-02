Ciudad Juárez.– Tres contenedores de tráiler habilitados como basureros fueron incendiados de manera intencional la madrugada de este martes.

El reporte se hizo mediante el servicio de Emergencias 911 en el estacionamiento de una plaza comercial situada en el cruce de las calles Manuel J. Clouthier y José Mateos Torres.

Testigos mencionaron que observaron a un sujeto que inició el incendio. El presunto responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas y evitaron que esta se propagaran a los locales comerciales.

No se reportaron personas lesionadas en el siniestro.