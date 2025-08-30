Incendian camioneta en la Juanita Luna

Ciudad Juárez.– En la colonia Juanita Luna, esta madrugada una camioneta Grand Cherokee blanca modelo 2005 fue incendiada de forma intencional, generando la movilización de bomberos y policías municipales.

El siniestro se registró sobre las calles Baja California y Salvador Herrera, donde vecinos reportaron llamas y un fuerte olor a humo. Cerca del vehículo se localizó un galón con restos de combustible, lo que sugiere que el incendio fue provocado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente y lograron sofocar las llamas, evitando que se extendieran a viviendas y otros automóviles cercanos.

Agentes de la Policía Municipal aseguraron el área, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.