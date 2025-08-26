Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguró un vehículo posiblemente relacionado con un hecho violento ocurrido el pasado 23 de agosto en la colonia Safari II, donde un hombre fue privado de la vida.

El hallazgo se derivó de los recorridos de prevención y vigilancia realizados en la colonia Riberas del Bravo, etapa 5.

El aseguramiento se llevó a cabo este lunes, cuando elementos estatales detectaron un automóvil Chevrolet Malibu color gris en la intersección de las calles Rivera Piedras Negras y Rivera de Oteros.

Al consultar los datos del vehículo en la plataforma de videovigilancia estatal, se confirmó que había sido despojado con violencia durante el hecho doloso registrado días atrás.

La SSPE refrenda que todas sus intervenciones se realizan en apego a la ley y en coordinación con autoridades ministeriales, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.