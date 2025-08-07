Ciudad Juárez.– Este día se inauguró el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas, que por primera vez se lleva a cabo no solo en Juárez, sino en el estado de Chihuahua. El evento se desarrollará desde hoy y hasta el sábado, y es abierto al público en el gimnasio del Colegio de Bachilleres.

Como testigo de honor estuvo presente la coordinadora de los Colegios de Bachilleres en la zona norte, Laura Robledo, así como directivos del deporte en la ciudad y el estado, además de deportistas destacados en esta disciplina. Fue el alcalde Cruz Pérez Cuéllar quien dio por inaugurado este encuentro nacional, para luego dar la bienvenida a los deportistas, sus acompañantes y organizadores, a quienes agradeció traer este importante evento a la ciudad. También hizo un llamado a los jóvenes participantes.

"Esperemos que esto motive a más jóvenes a practicar el deporte. Los queremos en el deporte, no los queremos en actividades que les hacen daño", dijo el alcalde durante la apertura del evento, que inauguró de manera oficial.

Ubaldo Marroquí, presidente de la Asociación de Artes Marciales Mixtas en México, informó que se trata de un evento que congrega a más de 600 atletas de 25 estados de la república, y a más de mil 500 participantes, incluyendo personal de apoyo, público y acompañantes de los deportistas de 26 estados.

"Muy contento de estar en Juárez. Es la primera vez que venimos a este estado, con las atenciones... el gimnasio del Colegio de Bachilleres está espectacular. El municipio de Juárez, a cargo de Cruz Pérez Cuéllar, gracias a su apoyo estamos aquí", mencionó el promotor del evento.

Las artes marciales mixtas engloban la práctica de la mayoría de las artes marciales. Un peleador enfrenta a su oponente lanzando patadas, golpes, pero también puede ir al suelo y hacer lucha, jiu-jitsu, sometimientos, y golpeo. Es un deporte de contacto muy completo, describió el promotor.

Los participantes en este Campeonato Nacional están buscando posicionarse en el ranking para llegar al Campeonato Panamericano, que se celebrará en noviembre en Monterrey, Nuevo León, organizado por la federación mundial.