Ciudad Juárez.- Con la presencia de autoridades municipales y estatales, encabezadas por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la gobernadora María Eugenia Campos, así como directivos del grupo aeroportuario del Centro Norte (OMA), este martes se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de obras de ampliación en el Aeropuerto Internacional Abraham González, cuyo monto de inversión es de 800 millones de pesos.

Esta obra refleja el compromiso de OMA con la mejora continua de la experiencia del pasajero y desarrollo sostenido de esta frontera estratégica del país, dijo durante su intervención, Ricardo Dueñas, director general de OMA.

El directivo también recordó los inicios de OMA en el Abraham González. Fue en 1998 cuando el aeropuerto contaba con 4 mil 200 metros cuadrados de superficie operativa, tres posiciones de plataforma y atendía 560 mil pasajeros. Aquella infraestructura adecuada para su época fue la base -dijo el directivo- sobre la que se construyó el edificio actual.

La demanda de conectividad aérea aumentó a nivel nacional y Juárez se convirtió en un motor para el desarrollo industrial, comercial y turístico del país y de la región, entonces se requerían instalaciones que respondieron a un crecimiento sostenido y a las demandas de un entorno global cada vez más competitivo.

"En los últimos 10 años entre 2016 y el 2024 hemos invertido alrededor de 2 mil millones de pesos en este aeropuerto. El grupo OMA está enfocado en mantener las condiciones de seguridad, en mejorar continuamente la experiencia de los usuarios, en garantizar la eficiencia operativa, en cumplir con la normatividad en conservar el medio ambiente y en consolidar una visión orientada al desarrollo sostenible bajo esta misma filosofía", expuso el director de OMA.

Dueñas explicó que como resultado de una planeación estratégica de largo plazo, se desarrolló el proyecto que hoy se inaugura, un nuevo edificio terminal y la remodelación integral del ambulatorio del aeropuerto, esta obra representa una inversión de 828 millones de pesos y el crecimiento en la superficie en más de 3 mil 800 metros cuadrados de infraestructura, lo que eleva la capacidad operativa del aeropuerto a 2.6 millones de pasajeros al año, permitiendo un flujo de atención de hasta mil 386 personas por hora su construcción detalló el director.

Además, el directivo informó que para el 2026, el grupo aeroportuario OMA invertirá mil 200 millones de pesos más en el aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.