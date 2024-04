Inauguran planta Wistron NeWeb Corporation en Juárez

Ciudad Juárez. - Este lunes, la empresa Wistron NeWeb Corporation (WNC) inauguró en Ciudad Juárez lo que representa sus primeras operaciones de producción fuera de Asia, que estarán localizadas en la calle Rosa María y Fuentes número 7151, en Las Fuentes.

La empresa líder en el sector de tecnologías de la comunicación es de origen taiwanés, donde se fundó 1996; hoy WNC es reconocida por su trayectoria en el desarrollo de soluciones avanzadas en productos de banda ancha, móviles, multimedia, e Internet de las Cosas (IoT).

Wistron aseguró que este acontecimiento no solo marca un hito en su historia de innovación y expansión global, sino que también simboliza un compromiso con el crecimiento y desarrollo en nuevas regiones.

Para la inauguración se destacó que la elección de Ciudad Juárez para esta expansión es un reflejo de la admiración por el rol clave de esta ciudad en la industria manufacturera de México. Además, la empresa resaltó al personal de esta frontera altamente capacitado, su experiencia en logística y un incansable espíritu de superación y crecimiento. WNC cree firmemente que su futuro en esta región fronteriza es prometedor y lleno de potencial.

En el evento de apertura de este día se con la presencia de por autoridades del municipio de Juárez, gobierno del estado de Chihuahua, así como representantes de organismos empresariales e industriales de Juárez, El Paso, Nuevo México, así como de ambos consulados generales.

También estuvieron presentes Jeffrey Gau, president and CEO of WNC; Armando Cheng, General director at the Taipei Economic and Cultural Office in México; Fernando Alba, subsecretario de Minería, Industria y Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE); Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Sergio Colin – presidente de INDEX Cd. Juárez y Arch Chen, Taiwanese Chamber of Commerce.