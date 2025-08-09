Ciudad Juárez.- En el Lienzo Charro Adolfo López Mateos fue la cita para dar el banderazo de inicio del Sport Fest 2025.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar acudió para inaugurar la cuarta edición del festival deportivo que albergará competencias de 30 distintas disciplinas.

En primera instancia, el presidente municipal agradeció a la regidora Mayra Castillo, de la comisión edilicia del Deporte, a la síndica municipal, Ana Karen Estrada, y a Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte.

"El Sport Fest se organiza con recursos del Municipio porque es una oportunidad de reconocer a las deportistas, a los deportistas, a las y a los entrenadores; a las madres de familia y a los padres de familia que son quienes realmente impulsan el deporte en nuestra ciudad", dijo el alcalde.

El edil ha tenido un fuerte compromiso con el deporte ya que a lo largo de sus gestiones se logró construir el estadio 8 de Diciembre y remodelar el Josué Neri Santos, el Berta Chiu y el Kiki Romero.

"Yo veo el Sport Fest como una manera de reconocerle a todo el talento que tiene Ciudad Juárez", mencionó Pérez Cuéllar.

El festival deportivo dio inicio desde el 2 de agosto y concluirá hasta el último día del mes y participarán más de mil atletas.