Impunidad ocasiona que violencia feminicida se replique: Elia Orrantia

Ciudad Juárez.- Ante los casos de violencia en contra de las mujeres en Ciudad Juárez que llega a expresiones más extremas como lo es el feminicidio, y ante las recientes desapariciones, la directora de la asociación civil Sin Violencia (Sinviac) señaló que la persistencia de hechos violentos se debe a la impunidad.

En entrevista con medios de comunicación, Elia Orrantia Cárdenas, directora de la asociación que lleva más de 20 años al servicio de las mujeres fronterizas con asesoría y acompañamiento tanto jurídico como psicológico, lamentó que más de dos décadas no hayan sido suficientes para erradicar las violencias en contra de las mujeres.

“Vemos la necesidad de que la normalización de la violencia no esté presente; nos preguntamos de qué manera, porque no hay ninguna sentencia, no hay ninguna denuncia, no hay nadie que diga ‘yo vi algo’, ‘yo hice algo’ y esto tiene que ver con la impunidad que permea en la violencia contra las mujeres, la falta de reconocer que es un problema”, acusó la activista en defensa de los derechos de las mujeres.

Comprende una responsabilidad social en la que se fomente la prevención desde actitudes positivas en las relaciones de pareja, de respeto mutuo, así como el reconocimiento de las actitudes que pueden escalar, desde una burla hasta violencia física, abusos y feminicidio.

“Las violencias que se dan entre las parejas, en donde llegan al feminicidio y no se castigan los crímenes, entonces la repetición de los mismos parece que es una permisividad del Estado, de decir que se puede matar a una mujer y dejarla en la vía pública (...) nosotros lo atribuimos a la impunidad que se da”, señaló Orrantia Cárdenas.

Destacó que dentro de la asociación, en el seguimiento a los hechos violentos, así como la experiencia de los casos atendidos, las violencias y los feminicidios íntimos son comunes.

La normalización de la violencia por parte de las mujeres y la sociedad en general las ciega al problema que enfrentan o no tienen acceso para salir a denunciar, debido a que la violencia psicológica las paraliza, llegando a un punto en el que ellas no ven ninguna posibilidad de solicitar ayuda, detalló la entrevistada respecto a las problemáticas que enfrentan las víctimas.

“La impunidad y la normalización de la violencia, juntas paralizan a las mujeres, y a la vez a los agresores los dejan en libertad de poder realizar estas acciones, estos feminicidios, sabiendo que la posibilidad de ser detenido son muy bajas”, denunció la líder de Sinviac.

La activista hizo un llamado a la comunidad en general a sumarse y no ser indiferentes ante las condiciones de violencia, pues al observar la discusión de una pareja o la agresión en contra de una mujer, una llamada al 911 puede salvarles la vida.