Ciudad Juárez.- Con el compromiso de brindar a niños y adolescentes un espacio seguro, formativo y lleno de oportunidades después de clases, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (Fechac) entregó recursos por 18.5 millones de pesos a 13 organizaciones de la sociedad civil para la implementación del Modelo Ampliando el Desarrollo de la Niñez ADN en el ciclo escolar 2025-2026 en 21 escuelas ubicadas en zonas vulnerables, albergues y centros comunitarios; como Ampliación Fronteriza, Tierra Nueva II, Hacienda de las Torres, Horizontes del Sur, Pánfilo Natera, Los Kilómetros, entre otras.

El evento inició con el testimonio de un beneficiario del programa ADN, quien compartió cómo este espacio ha cambiado su vida. Las palabras confirmaron el objetivo central del Modelo: transformar vidas a través de la educación, alimentación nutritiva, arte, deporte y atención integral.

El Modelo ADN, creado por Fechac en 2007, ofrece un horario extendido de cuatro horas después de clases, en el que los participantes reciben una comida caliente y balanceada, apoyo escolar, talleres artísticos y deportivos, actividades lúdico-formativas y, en el caso de estudiantes de secundaria, capacitación en un oficio. También brinda atención psicológica y un entorno donde los niños y jóvenes fortalecen su autoestima, desarrollan sus capacidades y proyectan un futuro lleno de posibilidades.

Actualmente, este modelo atiende problemáticas como el bajo rendimiento escolar, falta de espacios seguros para el cuidado de hijos de padres con largas jornadas laborales, y la ausencia de actividad física y cultural. Con ADN, los niños y jóvenes cuentan con alternativas sanas y constructivas que los mantienen activos, acompañados y enfocados en su desarrollo personal.

En sus 18 años de operación, el Modelo ADN ha beneficiado a más de 26 mil estudiantes, pasando de atender a 395 en 3 escuelas, a más de 2200 por ciclo escolar. La inversión histórica estatal asciende a 180 millones de pesos, gracias a las aportaciones extraordinarias de las y los empresarios chihuahuenses, comprometidos con mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

“Con programas como ADN, en Fechac contribuimos al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es garantizar una educación de calidad. Porque estamos convencidos de que la educación es la llave para construir un mejor futuro para nuestra niñez y adolescencia juarense”, señaló Cynthia Perusquía, consejera de Fechac en Juárez.