Ciudad Juárez.- Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social 6 organizó rápidamente una sala de espera para pacientes en el estacionamiento para continuar brindándoles atención.

Debido al incendio ocurrido la noche de este miércoles en el hospital, fue necesario el desalojo de los pacientes.

Se mencionó de manera preliminar que las áreas de Tococirugía, Urgencias y parte del primer piso quedaron dañado por el fuego.

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos controlaron la situación mientras que doctores y enfermeras se encargaron de ayudar a los pacientes al exterior del nosocomio.